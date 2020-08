“Gemeente moet duidelijkheid geven over onttrekkingsvergunningen kamerverhuur”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeente Groningen moet duidelijkheid geven over de onttrekkingsvergunningen voor de verhuur van huizen met drie kamers. De fractie van de VVD gaat hier woensdag tijdens de raadsvergadering vragen over stellen.

Begin augustus besloot de Raad van State dat huiseigenaren die voor 1 juli 2015 een huis met drie kamers verhuurden een onttrekkingsvergunning moeten krijgen. De Raad van State deed uitspraak in een lang slepend conflict tussen de gemeente en de eigenaar van een appartement aan de Gorechtkade. De verhuurder van dit pand was naar de rechter gestapt nadat de aanvraag voor een onttrekkingsvergunning in 2018 werd afgewezen door de gemeente omdat anders het aantal kamerhuizen in de straat boven de vijftien procent zou komen.

Het vijftien procent-plafond werd in 2015 ingesteld om paal en perk te stellen aan de groei van het aantal studentenkamers. Alleen met een onttrekkingsvergunning mogen nog drie kamers of meer per huis verhuurd worden. Woningeigenaren die al voor 2015 actief waren konden hun vergunning tot juli 2017 automatisch verlengen. Veel eigenaren waren echter te laat omdat ze niet geïnformeerd waren over de regeling. De gemeente Groningen heeft de afgelopen weken nog niet gereageerd op de uitspraak van de Raad van State. De VVD wil daarom van het college weten of huiseigenaren uit de zaken waarin uitspraak is gedaan alsnog een onttrekkingsvergunning krijgen, of ook andere eigenaren een onttrekkingsvergunning krijgen en of er schadeclaims verwacht kunnen worden.