Gemeente: “Kom niet meer naar Tuin in de Stad voor perenbomen”

nieuws

Marco Toet / Flickr/ CC2.0-by-nd

De gemeente Groningen roept mensen zaterdagmiddag op om niet meer naar Tuin in de Stad te gaan. Door grote drukte is men al door de voorraad heen.

“Door enorme drukte zijn we genoodzaakt maximaal 1 boom per huishouden weg te geven”, laat de gemeente op haar Twitter-account weten. “Ook zijn er inmiddels huishoudens die we moeten teleurstellen. We raden aan niet meer richting Tuin in de Stad te komen. In de tweede helft van het jaar komen we met een nieuwe actie.”

Gratis perenbomen

Belangstellenden konden zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur gratis een perenboom ophalen. Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) gaf de eerste boom weg. Het weggeven van perenbomen is een initiatief van de organisatie ‘Meer Bomen Nu’. De afgelopen twee hebben hebben zij 50 duizend bomen ingekuild die in het najaar geplant gaan worden. Vorige week kreeg de organisatie echter 150 duizend gratis perenbomen aangeboden die vanwege corona niet verkocht konden worden.

Ook elders druk

Ook op andere plekken in het land waar de bomen gratis af waren te halen zorgde het voor topdrukte. Bij Ecopark de Wierde in Heerenveen bijvoorbeeld. Daar zou de uitgifte om 09.00 uur beginnen. Om 08.00 uur was het echter al zo druk dat men om 08.15 uur met de uitgifte begon. Om 09.30 uur waren alle 12.000 perenbomen weg.