Gemeente is geen partij bij problemen rond Woldringlocatie

nieuws

De gemeente is niet van plan om huurders van woningen in de Woldringlocatie bij te staan in hun rechtszaak tegen de verhuurder. Het college vindt dit een zaak tussen huurder en verhuurder.

De raadsfractie van de SP had aandacht gevraagd voor problemen tussen enkele huurders en Woldring Verhuur BV. Zo moesten nieuwe huurders 181 euro aan verhuiskosten aan Woldring betalen. Ook moesten huurders geld betalen om hun scooter te kunnen stallen. De partijen zijn wat dat laatste betreft tot een oplossing gekomen. Wel zal de gemeente een parkeeronderzoek rond de Friesestraatweg doen.

De gemeente is het met de SP eens dat de huurprijzen van 700 tot 1000 euro voor een kleine studio of appartement aan de hoge kant is. Het college zegt verder, niet op de hoogte te zijn van andere problemen die de SP gemeld heeft. Het zou gaan om de klimaatbeheersing. Het gebouw voldeed tijdens de eindcontrole aan de verleende vergunning.