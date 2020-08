Gemeente: ‘Busloze Grote Markt was een geslaagd experiment’

nieuws

Foto Andor Heij. Rustige Grote Markt

De gemeente Groningen laat op de website voor de aanpak van de Groningse binnenstad weten dat de ‘proeftuin’ op de Grote Markt, die tussen 12 en 15 augustus plaatsvond, een geslaagd experiment was. Grote kans dus dat er vanaf 2025 geen bussen meer zullen rijden rond het marktplein.

In oktober komt er nog een vervolg op de proeftuin, waarbij iedereen ook de kans krijgt om mee te praten over de plannen voor de Grote Markt. De resultaten van de proeftuinen worden vervolgens meegenomen bij het ontwerp van de nieuwe Grote Markt, die in 2022/2023 klaar moet zijn.

Op de markt stonden tijdens het experiment zitjes en speelelementen, fietsers volgden alternatieve fietsroutes en er reden geen bussen. Het experiment was bedoeld om te oefenen met een toekomstige situatie waarin de bussen definitief niet meer over de Grote Markt rijden.