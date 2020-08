Gemeente: begrip voor impact coronamaatregelen op horeca

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De horecaondernemers in Groningen houden zich over het algemeen goed aan de coronamaatregelen. Toch was in zes gevallen een tijdelijke sluiting nodig. Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van de SP-fractie.

De socialisten wilden van de gemeente weten wat die kan doen aan de financiële problemen van deze ondernemers. Er lijkt een spanning te zijn ontstaan tussen het vergroten van de omzet door meer mensen toe te laten dan toegestaan, en de gezondheidsrisico’s die dit oplevert voor het personeel en de gasten.

De gemeente erkent dat veel horecazaken het zwaar hebben, maar dat zij zich toch echt aan de coronamaatregelen moeten houden. Ondernemers in Groningen die het minder nauw namen met de regels kregen eerst een waarschuwing, maar in zes gevallen is een tijdelijke sluiting opgelegd. Het gemeentebestuur zegt zich in te blijven zetten voor de horeca in de stad. Verder heeft het Rijk steunmaatregelen in uitvoering die ook de horeca ten goede komen.