Gelderse paardenkoers wordt (zonder publiek) verreden in Groningen

Foto: Lesley Pietens

Aanstaande dinsdag is de drafbaan in het Stadspark voor de derde keer dit seizoen het decor voor een paardenkoers. Dit keer zijn het dravers die eigenlijk in Bemmel op de Teslaar zouden rijden, maar vanwege corona uitwijken naar Groningen. Dat meldt het AD dinsdagochtend.

Ieder jaar worden in het Gelderse dorp, rond de tweede zondag in augustus, de Bemmelse Paardendagen georganiseerd. Daarbij hoort ook ieder jaar een kortebaankoers in het dorp. Vanwege de uitbraak van het coronavirus werd het evenement afgelast.

Wedrenorganisatie Runnerz en kortebaandraverij.nl besloten daarom toch te koersen, maar dan in Groningen. ‘De Bemmel Challenge’ is wel online via kortebaandraverij.nl worden gevolgd. Alleen de paarden en hun jockey’s zijn welkom.