Geen nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; tien in de provincie

Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Groningen is sinds afgelopen woensdag niet opgelopen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, die vrijdagmiddag naar buiten zijn gebracht.

Tot nu toe zijn 292 inwoners van de gemeente positief getest op COVID-19 sinds de uitbraak van het virus in maart. In de afgelopen zeven dagen werden elf nieuwe besmettingen vastgesteld. Volgens het RIVM zijn er geen ziekenhuisopnames of overlijdens gemeld in deze periode.

In de rest van de provincie waren wel besmettingen, tien in totaal. In de gemeente Delfzijl waren opnieuw de meeste besmettingen met zes nieuwe gevallen. In totaal zijn nu 481 mensen