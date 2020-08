Geen grote nieuwe maatregelen verwacht, wel advies om drukte te mijden

nieuws

Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

De verwachting is dat er aanstaande donderdag tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte (VVD) geen grote nieuwe coronamaatregelen bekend worden gemaakt. Het RIVM roept dinsdag op om drukke plekken te mijden.

Dinsdagmiddag werd bekendgemaakt dat Rutte en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid donderdag om 19.00 uur een persconferentie gaan geven. Het is de eerste persconferentie sinds 24 juni. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat het zal gaan over de laatste stand van zaken rond het coronavirus. Ook zal er ingezoomd worden op de situatie in bepaalde regio’s. “Zo nodig worden ook aanvullende, regionaal ondersteunende maatregel aangekondigd”, aldus de RVD. Dinsdagmiddag maakt het RIVM bekend dat er van 29 juli tot en met 4 augustus 2.588 personen positief getest zijn. Dit is bijna een verdubbeling in vergelijking met de week er voor. De meeste besmettingen worden aangetroffen in de provincie Zuid-Holland.

Zorgen over aanstaande introductieweken

De NOS laat weten dat er geen grote nieuwe maatregelen verwacht worden. Wel zou het kabinet zich zorgen maken. De persconferentie zou gebruikt worden om nog eens het belang van de bestaande corona-regels te benadrukken. Om brandhaarden de kop in te drukken zou door de ministers nagedacht worden om een teststraat op Schiphol te openen. Het kabinet maakt zich daarnaast zorgen over de aanstaande introductieweken op hogescholen en universiteiten. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat vooral in deze leeftijdscategorie stijgingen worden gezien.

Mijden van drukke plekken

Het RIVM roept dinsdagmiddag op om drukke plekken te mijden. In het radioprogramma Nieuws en Co op NPO Radio 1 zegt epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM dat als het niet nodig is, je dan drukke plekken niet moet bezoeken.