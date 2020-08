‘Geen extra coronamaatregelen in Groningen’

nieuws

Ondanks het aantal oplopende besmettingen in de gemeente Groningen worden er voorlopig geen extra maatregelen genomen. Dat heeft burgemeester Koen Schuiling aan het Dagblad van het Noorden laten weten.

Andere burgemeesters in het land nemen wel lokale maatregelen. In Amsterdam wordt bijvoorbeeld het toezicht op de horeca en zalencentra verscherpt. Bij excessen kan een horecapand voor vier weken gesloten worden. Ook komt er een meldplicht voor feesten waar meer dan honderd mensen komen. Schuiling ziet hier in Groningen nog geen reden toe, met uitzondering van de horecastop die al enkele weken geldt. Wel heeft hij begrip voor de oproep van het kabinet om langer thuis te blijven werken en geen feestjes thuis te organiseren.

“Deze aanscherping van de landelijke maatregelen is ook in Groningen nodig, want het aantal besmettingen loopt redelijk steil omhoog. We zien wel dat de meeste besmettingen hier import zijn. De GGD kan het bron- en contactonderzoek nog steeds aan, maar is bezig de capaciteit uit te breiden. Er wordt ook hard gewerkt aan een uitbreiding van het aantal testlocaties”, zegt Schuiling in de krant.