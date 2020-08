Gebruik alléén noodzakelijk water tijdens ochtend- en avondspits

nieuws

Het Waterbedrijf roept op om op deze warme dagen met tropische temperaturen alleen ‘noodzakelijk’ water te gebruiken tijdens de ochtend- (6-9 uur) en avondspits (18-22 uur).



Noodzakelijk is bijvoorbeeld water voor consumptie, handen wassen, wc doorspoelen en kort douchen.

“Het drinkwaterverbruik is bij warm meer hoger dan normaal. Logisch. Door samen alleen ‘noodzakelijk’ water te gebruiken tijdens de ochtend- en avondspits zorgen we er samen voor dat iedereen overal in de provincie Groningen voldoende waterdruk behoudt”, schrijft het Waterbedrijf Groningen.

Minder noodzakelijk tijdens de ochtend- avondspits is bijvoorbeeld:

– Tuin sproeien

– Auto wassen

– Zwembadje vullen

– De (af)wasmachine laten draaien.