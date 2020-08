Geboren Groningse wordt directeur bij C&A

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De in Groningen geboren Giny Boer wordt vanaf eind dit jaar directeur (CEO) van C&A. Ze volgt Edward Brenninkmeijer op bij het bedrijf.

De 57-jarige Boer komt over van IKEA, waar ze zich in 20 jaar opwerkte van trainee in Delft naar regiomanager voor IKEA in Zuid- en Oost-Europa. Ze studeerde aan de Rijksuniversteit Groningen en aan de Hanzehogeschool.

Boer is één van de drie vrouwen die het bedrijf in korte tijd naar de bedrijfstop heeft gebracht, ook de CFO en de externe directeur zijn sinds kort vrouwen.

Voormalig @univgroningen student Giny Boer wordt CEO van C&A – Bestuur C&A flink op de schop: Brenninkmeijer-telg treedt terug als CEO | NU – Het laatste nieuws het eerst op https://t.co/0eCTXlVQ94 https://t.co/6XNcg3kGcZ — Elmer Sterken (@elmersterken) August 17, 2020