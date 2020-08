Gastoptreden New Nexus solar boot in Kameleon-film

nieuws

De New Nexus solar boot krijgt een gastoptreden in de nieuwste Kameleon-film. De opnames voor de film zijn vorige week begonnen. De film wordt volgende zomer in de bioscoop verwacht.

De film is gebaseerd op de populaire jeugdboekenserie die stamt uit de jaren vijftig. De door zonne-energie aangedreven boot zal meteen aan het begin van de film te zien zijn en past goed bij het thema van de film. In het verhaal moet de Kameleon, de snelle boot van de broertjes Klinkhamer, aan de ketting omdat die op diesel loop.

De eigenaar van de boot, het Noordelijk IT-bedrijf New Nexus, is tevens een van de investeerders in de film. Nex Nexus is een van oorsprong Gronings IT-bedrijf dat nu nog is gevestigd in Tynaarlo, maar volgend jaar verhuist naar Haren. Het eigen New Nexus Solar Racing Team doet sinds 2016 mee aan verschillende races tussen voertuigen die worden aangedreven door zonne-energie.