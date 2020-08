Gaslucht in portiekflat zorgt voor inzet brandweer

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest zaterdagavond in actie komen in een portiekflat aan de Goudlaan in de wijk Vinkhuizen. In de flat werd een gaslucht geroken.

De melding kwam rond 22.50 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Bewoners roken in de buurt van de meterkast een gaslucht”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “We zijn daarop een onderzoek gestart waarbij we verschillende metingen hebben uitgevoerd. Hierbij maken we gebruik van een apparaat dat we standaard op onze tankautospuiten hebben zitten. Het apparaatje gaf echter niets aan. Toch roken de brandweerlieden zelf ook een gaslucht. Daarop hebben ze energiebedrijf Enexis laten komen.”

Enexis was rond 23.45 uur ter plaatse. “Zij beschikken over meetapparatuur die vele malen nauwkeuriger is dan waar wij gebruik van maken. Uit hun onderzoek bleek dat er een hele kleine lekkage was. De monteur heeft dit vervolgens gedicht.” Volgens Bosklopper is er geen gevaar geweest voor de omgeving. “De portiekflat hoefde niet ontruimd te worden omdat het om een heel klein lek ging.”