Gaslekkage in portiekflat Ubbo Emmiussingel, brandweer breekt deur open

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Hulpdiensten moesten zaterdagmiddag in actie komen in een portiekflat aan de Ubbo Emmiussingel in de stad Groningen. In de flat was sprake van een gaslekkage.

De melding van de gaslekkage kwam rond 16.00 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “De gaslekkage was in eerste instantie gemeld bij energiebedrijf Enexis”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Uit hun onderzoek bleek dat de lekkage zich bevond in een kelderbox. Zij konden daar niet bij komen waarop ze de hulp van de brandweer inriepen. Wij hebben de box voor hen toegankelijk gemaakt.”

Volgens de woordvoerder was de lekkage daarna snel verholpen. Hoe de gaslekkage kon ontstaan is onbekend.