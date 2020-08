“Frisse nachten, later in de week overdag rond de 20 graden”

nieuws

De maand september begint met frisse nachten, later in de week komt de maximumtemperatuur rond de 20 graden te liggen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is het wisselend bewolkt en blijft het op een enkel spetterbuitje na droog”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke noordwestenwind, kracht 2, wordt het ongeveer 17 graden. De nacht naar dinsdag gaat fris verlopen waarbij de minimumtemperatuur op 7 graden uitkomt. Dinsdag is het opnieuw wisselend bewolkt waarbij er een kleine kans is op een buitje. Ook dan wordt het rond de 17 graden.”

“In de tweede helft van de week wordt het iets milder. Van woensdag tot en met vrijdag is het rond de 20 graden. Het is rustig weer waarbij er donderdag in de namiddag kans is op regen.”