Fraai staaltje vliegkunst van piloot traumahelikopter

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Ongetwijfeld zal de piloot van de traumahelikopter voor hetere vuren hebben gestaan, maar toch zal de landing zaterdagmiddag nabij de Bloemsingel niet tot de makkelijkste behoren.

De bemanning van de traumahelikopter kreeg rond 13.20 uur de melding van een medische noodsituatie in Stad. “Wat er precies aan de hand is, is onbekend”, vertelt Patrick Wind van 112groningen.nl. “Twee ambulances en de ambulancemotor staan voor een gebouw in de Nieuwe Ebbingestraat. Ook de hulp van het Mobiel Medisch Team, het MMT, was nodig en die kwamen met de helikopter.”

Maar waar kun je een helikopter veilig aan de grond zetten in de buurt van de Nieuwe Ebbingestraat? De piloot koos voor een plek aan de Bloemsingel. “Makkelijk was het niet, want er lopen uiteraard mensen, maar er staan ook huizen en bomen. Maar het ging in één keer goed.” De traumahelikopter op de Bloemsingel trok behoorlijk wat bekijks van het publiek.