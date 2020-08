Forse schade bij verkeersongeluk Europaweg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de Europaweg zijn twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.10 uur ter hoogte van de kruising met de Boumaboulevard. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een blauwe en een witte personenauto kwamen met elkaar in botsing.” Hulpdiensten rukten massaal uit. Behalve een ambulance en de politie werd ook de brandweer opgeroepen omdat er mogelijk sprake was van een beknelling. “Toen de brandweer ter plaatse kwam hebben ze een controle gedaan maar zij hoefden niet in actie te komen. Eén persoon is gewond geraakt. Deze is door verpleegkundigen van de ambulance gestabiliseerd.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. Beide voertuigen raakten fors beschadigd.