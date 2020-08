Fonds Podiumkunsten verdeelt half miljoen over ESNS, Jonge Harten en ZomerJazzFietsTour

nieuws

Foto: Knelis - Jonge Harten Festival

Het Fonds Podiumkunsten kent de komende vier jaar bijna een half miljoen euro toe aan drie festivals in de Stad. Eurosonic Noorderslag, het Jonge Hartenfestival en de ZomerJazzFietsTour mogen het geld verdelen. Swingin’ Groningen, Soundsofmusic en het Peter de Grote-festival vallen helaas buiten de subsidieboot.

In landsdeel Noord gaven zes festivals aan in aanmerking te willen komen voor een organisatiebijdrage. Bij de voordracht van festivals voor de organisatiebijdrage heeft de commissie gekeken naar de mate waarin een festival een rol speelt in de nationale infrastructuur.

Hoewel alle aanvragen zijn beoordeeld op basis van de plannen die op 2 maart 2020 bij het Fonds zijn ingediend is de werkelijkheid waarop die plannen zijn gebaseerd danig veranderd. “Onze sector is hard getroffen door de virusuitbraak”, vertelt Henriëtte Post van het Fonds. “Wij gaan daarom ook met alle gehonoreerde aanvragers kijken of en hoe effecten van COVID-19 de ingediende plannen beïnvloeden en welke aanpassingen nodig zijn. Op die manier willen we proberen de consequenties zoveel mogelijk te beperken.”