Fietsers hebben vanaf vrijdag voorrang op kruising Helperzoom met Helper Brink

Foto: Gemeente Groningen

Vanaf vrijdag hebben fietsers op de Helperzoom voorrang op de kruising met de Helper Brink.

Aanstaande donderdag gaat de gemeente de verkeersdrempels op het kruispunt verhogen. “De situatie van de kruising op de Helperzoom is tijdelijk”, zo meldt de gemeente. “We monitoren deze tijdelijke maatregel, zodat we de informatie over de werking van deze oplossing kunnen gebruiken voor de definitieve inrichting van de Helperzoom-Noord.”

Bij het oversteken van de Helperzoom moeten fietsers wél voorrang blijven verlenen.

