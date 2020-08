Fietser geschept door automobilist op Zaagmuldersweg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagmiddag op de Zaagmuldersweg is een fietser geschept door een personenauto. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.20 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Een fietser werd geschept door een auto. Daarbij is de fietser tegen de voorruit van de auto gekomen. In het raam zit een flinke barst.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De fietser is nagekeken in een ambulance maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Beide voertuigen raakten beschadigd.