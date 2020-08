Feringa: ‘Meer lef nodig voor investeringen in fundamenteel onderzoek’

nieuws

“Nederland heeft echte topwetenschappers, maar we moeten meer lef tonen om investeringen te maken.” Dat liet Nobelprijswinnaar en RUG-wetenschapper Ben Feringa zondag weten in een interview met New Scientist.

Volgens Feringa loopt er in Nederland genoeg toptalent rond op het gebied van fundamenteel onderzoek, maar wordt er te weinig in geïnvesteerd.

Daardoor loopt talent weg en loopt Nederland straks achter op de rest van de wereld, zo stelt de onderzoeker. Een lange adem en voldoende investering zijn daarom nodig.