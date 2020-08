FC Lewenborg coach Tauran: “Wij gaan voor handhaving in de tweede klasse”

sport

Foto Martijn Minnema: Gruno - FC Lewenborg

Coach Masohi Tauran wil zich komend seizoen met FC Lewenborg handhaven in de tweede klasse L op zondag.

Vorig seizoen was lijfsbehoud in de tweede klasse L eveneens de doelstelling van FC Lewenborg. De ploeg van coach Masohi Tauran bezette plek elf op de ranglijst van de in totaal veertien ploegen. Verder dan zestien wedstrijden kwamen de Groningers niet, omdat Covid-19 zijn intrede deed en de KNVB besloot om de competitie te beëindigen.

Selectie

Tauran beschrijft de wijzigingen in zijn selectie. “Eigenlijk was onze spits Mark Wollinga vorig jaar al gestopt, maar onze nieuwe spits Jord Blokker vertrok helaas naar SC Stadspark en middenvelder Jannick Plantinga zijn we vanwege zijn fysieke problemen ook kwijtgeraakt. De selectie is grotendeels aangevuld met jonge spelers uit de A1 jeugd dus het is even afwachten hoe het eruit gaat zien, maar ze zijn gretig en fit.” Kijkend naar de selectie en de kwaliteit van de tegenstanders, gaat Tauran samen met zijn ploeg voor handhaving in de tweede klasse.

Districtsbeker

FC Lewenborg start morgen om 14.00 uur aan de poulefase van de noordelijke districtsbeker met een thuiswedstrijd tegen zondag eersteklasser Noordster. Een week later treedt het aan tegen zaterdag tweedeklasser SV Bedum waarna het afsluit met een duel tegen zaterdag tweedeklasser Marum. Tauran: “Wij zitten in een zware poule, maar vorig jaar kwamen we de poule ook goed door terwijl we in een poule zaten met twee tweedeklassers en een eersteklasser. Ik moet het nog zien, in de eerste weken is het altijd even afwachten hoe je erop staat. Ik zie het ook als echt voorbereiding op het seizoen.”

Competitiestart

FC Lewenborg begint op 20 september aan de competitie met een uitduel tegen Rolder Boys. “Het zal net als vorig seizoen een open wedstrijd worden met kansen over en weer. Rolder Boys speelt aanvallend en aantrekkelijk voetbal en wij moeten daar opnieuw iets tegenover zetten. Ik hoop alleen niet dat we weer zoveel goals tegen krijgen en daarom ga ik wel wat aanpassingen doen ten opzichte van vorig seizoen. Ik verwacht een spannende wedstrijd met hopelijk een goede uitslag voor ons”, besluit Tauran.