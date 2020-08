FC Groningen wint oefenduel overtuigend van FC Emmen

sport

Foto: fcgroningen.nl

FC Groningen heeft dinsdagavond op de Oude Meerdijk in Emmen overtuigend gewonnen van FC Emmen: 1-4. Door doelpunten van Hrustic, El Kharbachi (2x) en een eigen doelpunt van Sabani wist de ploeg van Danny Buijs de Drentenaren makkelijk opzij te zetten.

FC Groningen begon goed aan de eerste helft, maar werd nog niet heel gevaarlijk voor het doel van keeper Telgenkamp. Ajdin Hrustic stichtte het eerste gevaar door na tien minuten voetballen een vrije trap over te schieten. Na kansen voor Postema en een mooie redding van Telgenkamp op een vrije trap van Hrustic, wist de Australiër in de 42e minuut de score te openen. Nicklas Strunck gaf vanaf de rechterkant voor en Ajdin Hrustic schoot op de rand van het strafschopgebied prachtig raak met een ouderwetse volley. Twee minuten later maakte Emmen-speler Glenn Bijl alweer gelijk na zeer slordig balverlies van Amir Absalem.

In de tweede helft bracht Danny Buijs jeugdspelers in de ploeg onder de vleugels van Bart van Hintum en Ahmed El Messaoudi. De jeugd betaalde zich uit. Na 60 minuten wist protegé El Kharbachi uit een voorzet van Remco Balk raak te schieten voor de Groningers: 1-2. In de 84e minuut gingen de jongelingen voor hetzelfde recept: Balk gaf voor op El Kharbachi, maar voordat de doelpuntenmaker zijn tweede treffer kon maken, schoot Sabani de bal ongelukkig in eigen doel.

Drie minuten later begon jeugdspeler Max Havelink aan een solo die deed denken aan een jonge Arjen Robben. Met paar stijlvolle bewegingen passeerde hij zijn tegenstanders en gaf hij af op El Kharbachi. Nu had de aanvaller meer succes en tekende hij in de korte hoek voor zijn tweede doelpunt en de eindstand: 1-4.

Aanstaande vrijdag vervolgt de Trots van het Noorden haar oefencampagne in eigen huis tegen PEC Zwolle. Naar alle waarschijnlijkheid gaat Arjen Robben zijn eerste speelminuten maken voor de ploeg sinds zijn terugkeer op het oude nest. Kaarten zijn op de clubwebsite aan te schaffen voor een select gedeelte seizoenskaarthouders.