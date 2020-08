FC Groningen vraagt hulp van seizoenkaarthouders bij stoelverdeling

nieuws

Euroborg - Foto: Flickr 21millimeter (CC BY-SA 2.0)

FC Groningen is druk bezig met het inventariseren van de stoelverdeling in de Euroborg voor de eerste vier thuiswedstijden van het Eredivisie-seizoen en vraagt daarbij de hulp van haar seizoenkaarthouders.

Volgens de club is een vol stadion op dit moment geen haalbare kaart, zal er waarschijnlijk geen losse kaartverkoop zijn en zal de wedstrijdbeleving heel anders zijn dan normaal. “Het is al met al een zeer complex proces en wij beseffen heel goed dat we niet een oplossing kunnen vinden waarmee iedereen even blij is”, zo schrijft de club. “Voor het toekennen van plaatsen willen we per thuiswedstrijd weten of seizoenkaarthouders naar het stadion willen komen en welke wedstrijd de voorkeur heeft.”

Daarom vraagt FC Groningen aan seizoenkaarthouders om een formulier in te vullen met wie supporters graag naar de wedstrijden gaan. Seizoenkaarthouders kunnen tot en met zondag 23 augustus de informatie en voorkeuren doorgeven via de website van FC Groningen. Ook vraagt de club haar kaarthouders om door te geven of er twijfel bestaat over een bezoek aan een wedstrijd. “Door aan te geven of dit ook voor jou geldt, geeft dat ons de mogelijkheid om zoveel mogelijk andere seizoenkaarthouders de wedstrijd te laten bezoeken. Het zou zonde zijn als we onnodig plekken leeg laten.”