FC Groningen verliest van PEC Zwolle in saai oefenduel

FC Groningen heeft vrijdagavond met 0-2 verloren van PEC Zwolle. De Blauwvingers waren op bezoek in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Na twee keer zestig minuten kwamen de Zwollenaren het sterkst uit de strijd.

FC Groningen begon de eerste zestig minuten met de sterkste elf namen. De ploeg van trainer Danny Buijs had de bovenhand en voetbalde met regelmaat leuk richting het strafschopgebied van PEC Zwolle. Tot een doelpunt kwam het niet. Wel waren Ramon Pascal Lundqvist en Ajdin Hrustic met vrije trappen erg dicht bij een openingsdoelpunt. Keeper Zetterer en het houtwerk voorkwamen het breken van de ban.

In het tweede uur bracht Danny Buijs jeugdspelers in het veld. PEC Zwolle nam met vlagen de overhand en kon gemakkelijk door de Groningse defensie spelen. Dit resulteerde in twee doelpunten van PEC-spits Reze Ghoochannejhad. De 2200 mensen op de tribune werden niet verwend: de wedstrijd werd gekenmerkt door slordigheden en weinig grote kansen of mooie acties.

Volgende week vrijdag oefent FC Groningen tegen FC Volendam. Een dag later wordt de oefencampagne vervolgt in Almere tegen Almere City.