FC Groningen: twee duels binnen 24 uur

sport

Foto: Sportphotoagency.com

FC Groningen speelt komend weekend binnen 24 uur twee oefenduels. Vrijdagavond speelt de selectie om 18.00 uur in Westwoud tegen FC Volendam. Zaterdagmiddag wordt om 14.00 uur in Almere afgetrapt tegen Almere City.

Trainer Danny Buijs heeft hiervoor gekozen vanwege de beperkingen als gevolg van de coronacrisis. De selectie heeft met twee verschillende groepen doorgewerkt naar dit dubbele programma. Tegen FC Volendam komt een flink aantal jongens van FC Groningen onder-21 in actie. In Almere speelt vooral de eerste selectie. Patrick Joosten en Görkem Can ontbreken in beide selecties, en pas op het laatste moment wordt beslist of Arjen Robben meedoet.

Supporters van de FC zijn niet welkom bij uitwedstrijden, ook weer vanwege corona. De wedstrijd tegen FC Volendam is vrijdag vanaf 18.00 uur te volgen op het YouTube-kanaal van FC Groningen. Het duel van zaterdag tegen Almere City wordt vanaf 14.00 uur live uitgezonden door FOX Sports.