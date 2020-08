FC Groningen speelt bijna quitte door campagne ‘Laat ons weer eens juichen’

sport

Foto: FC Groningen

De campagne ‘Laat ons weer eens juichen’ van FC Groningen afgesloten. Meer dan 85 procent van de seizoenkaarthouders heeft afgezien van een tegemoetkoming voor de laatste vier afgelaste Eredivisieduels van vorig jaar. Dat leverde 1,8 miljoen euro op. De schade die de club leed door de afgelasting van de duels werd geraamd op 1,9 miljoen.

“De saamhorigheid, alle prachtige initiatieven”, vertelt algemeen directeur Wouter Gudde op de website van de club. “Het is geweldig om te zien dat we samen – met elkaar – dit hebben weten te bereiken. Hiervan hadden we vooraf niet durven dromen.”

Ondanks de goede resultaten van de actie, blijft Gudde voorzichtig over de toekomst: “Zolang de beperkingen van het spelen met publiek van kracht zijn, kost ons dat komend seizoen 350.000 euro per Eredivisiewedstrijd. Wij hebben de belofte gedaan aan supporters en sponsors dat we gemiste wedstrijden vanwege coronamaatregelen na dit seizoen compenseren. Dus we zijn er nog niet. Het blijven nog steeds onzekere tijden.”

De Stichting ‘Laat ons weer eens samen juichen’ is nog steeds actief. Deze vraagt donateurs seizoenskaarten te kopen voor minimagezinnen.