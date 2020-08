FC Groningen sluit oefencampagne af tegen Arminia Bielefeld

sport

Foto Sportphotoagency.com FC Groningen - Vitesse

FC Groningen sluit op zondag 6 september de oefencampagne af met een thuiswedstrijd tegen het Duitse Arminia Bielefeld, dat naar de eerste bundesliga is gepromoveerd.

FC Groningen won zaterdag de eerste oefenwedtrijd met 1-0 van Heracles Almelo. Volgende week dinsdag wordt er uit tegen FC Emmen gespeeld en de vrijdag daarna thuis tegen PEC Zwolle. Er wordt dan twee keer een uur gespeeld in plaats van twee keer 45 minuten. Op vrijdag 21 augustus en zaterdag 22 augustus wordt en buitenshuis gespeeld tegen Volendam en Almere City. Op zaterdag 29 augustus is in Duitsland Werder Bremen de tegenstander.

Op vrijdag 4 september wordt achter gesloten deuren gespeeld tegen NEC, daarna dus Arminia Bielefeld. Een week later start FC Groningen de competitie met een thuiswedstrijd tegen PSV.