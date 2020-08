FC Groningen met 4-0 onderuit tegen Werder Bremen

sport

Foto: Sportphotoagency.com Doelman Sergio Padt van FC Groningen.

FC Groningen heeft zaterdagmiddag een kansloze 4-0 nederlaag geleden tegen Werder Bremen. De eindstand in de Duitse Hanzestad was al bij rust bereikt.

Het eerste kwartier van de oefenpot tegen de Bundesligaclub verliep rampzalig. Gabriel Gudmundsson moest al binnen tien minuten per brancard van het veld, nadat zijn voet in het gras was blijven haken. Toen de FC even met tien man speelde, scoorde Josh Sargent voor Werder. Na een kwartier stond het al 2-0, door een doelpunt van Johannes Eggestein.

Tien minuten later zorgde Leonardo Bittencourt voor 3-0 en de eindstand werd nog vóór de rust bereikt, via een goal van de Nederlandse jeugdinternational Tahith Chong.

In de tweede helft kwam FC Groningen beter voor de dag tegen Werder, dat lang niet in zijn sterkste opstelling speelde. Er kwamen kansen voor onder meer Postema, Schreck. Matusiwa en Lundqvist, maar het scoren van een doelpunt bleek toch weer teveel gevraagd.

Voor de FC volgt nog één oefenduel, op zondag 6 september thuis tegen Arminia Bielefeld, net als Bremen een club uit de Duitse Bundesliga. Een week later gaat de Eredivisie van start.