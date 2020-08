Enquête over fietspad langs Noord-Willemskanaal

nieuws

Foto: Provincie Drenthe

Op het fietspad langs het Noord-Willemskanaal, tussen Groningen en Haren, begint binnenkort de campagne ‘We hebben oog voor elkaar’.

De provincie doet onderzoek naar de mening en ervaring van de vele gebruikers van het fietspad. Het gaat om wandelaars, hardlopers en mensen op fietsen, racefietsen, elektrische fietsen, en fietsende coaches van de roeiers in het kanaal.

De campagne roept gebruikers van het fietspad op om meer oog voor elkaar te hebben, zodat de wandeling of rit veilig en prettig verloopt. Met een spandoek en sjablonen op het wegdek worden ze opgeroepen om elkaar te groeten. Langs het fietspad en op het wegdek staat de vraag “hoeveel fietsers groet jij?”

Ook komt er een enquête over het fietspad en de campagne. Die is tot 28 september te vinden op de website ‘mijnfietspad.nl.” Wie meedoet maakt kans op een polaroidcamera of e-reader.