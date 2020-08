Elf bellende fietsers op de bon in Stad

nieuws

Foto: Wouter Hooijer

Een motoragent heeft afgelopen zaterdag elf fietsers in de Stad bekeurd voor het vasthouden van een mobiele telefoon op de fiets. Dat laat de agent weten op Facebook, zo schrijft Menterwolde.info.

“Het kan in de stad best druk zijn met het verkeer. Dus koppie erbij houden is toch wel belangrijk”, zo schrijft de motoragent op Facebook.

“Een aantal fietsers dat aan het bellen was, had in eerste instantie niet eens in de gaten dat ik naast hen reed met een opvallende politiemotor. Dus nogmaals: Laat je telefoon lekker zitten.”