Eigenzinnig Festival speciaal voor jonge gezinnen

Foto: Facebook EM2

Bij EM2 Groningen vindt op zondag 6 september de eerste editie van Eigenzinnig Festival plaats. Het is een kleinschalig, creatief festival waar bezoekers en jonge gezinnen samen kunnen ontspannen en inspiratie opdoen om eigenzinnig te zijn.

Eigenzinnig Festival stond gepland op 13 april (tweede paasdag), maar moest vanwege de coronacrisis worden afgelast. Het is nu een van de eerste kleine festivals die weer kunnen plaatsvinden. Dat komt mede omdat veel van de creatieve activiteiten gefocust zijn op kinderen tot en met 10 jaar, Zij hoeven zich niet aan de anderhalve meter regel te houden. Maar ook hun ouders en andere volwassenen kunnen aan veel activiteiten meedoen.

Kinderopvang SKSG is samenwerkingspartner van het festival. Zij lenen materiaal uit, zoals kinderstoelen en verschoningsmatjes. Ook jeugdtheatergroep “Het Houten Huis” en de blog “Moeders in Groningen” zijn sponsors. Het festival op zondag 6 september duurt van 12:00 tot 17:00 uur. Kaarten zijn te koop via via www.em2groningen.nl of op de dag zelf aan de deur.