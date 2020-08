Eigenaar bevrijde husky wordt bedreigd: ‘Airco stond aan, Jace is alles voor mij’

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Volgens George Mardo , de eigenaar van de husky die afgelopen vrijdag door politieagenten uit een BMW sportwagen werd gehaald bij de Hornbach, is hij onterecht in een kwaad daglicht gesteld door de berichtgeving over het voorval. “Het raam was deels open en de elektrische airconditioning was aan”, zo schrijft Mardo.

Rond de auto van Mardo ontstond afgelopen vrijdag commotie, nadat omstanders en beveiligers van de winkel de husky in de auto zagen zitten. In de winkel werd gezocht naar de eigenaar middels oproepen, maar Mardo hoorde deze niet. Vervolgens werd de politie ingeschakeld om de ruit van de opvallende BMW i8 in te tikken en de hond te bevrijden.

“De waarheid is dat ik al zeven jaar de trotse eigenaar ben van Jace”, aldus Mardo. “Mensen die mij echt kennen weten dat Jace alles voor mij is. Het raam was deels open en de elektrische airconditioning was aan. Dat heeft de politie ook kunnen voelen op mijn aandringen. Nu staat in de krant dat temperatuur gemeten is en 50 graden was, dat klopt niet.”

“Ik ben zo op een zeer negatieve manier in publicatie gekomen”, aldus de eigenaar van de zeven jaar oude husky. ”Er zijn mensen die mij gefilmd hebben, inclusief mijn kenteken. Dit is gedeeld via Facebook, daardoor is mijn privacy ver te zoeken. Ik word zelfs bedreigd en ik ga aangifte doen bij de politie.”