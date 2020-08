Eerste zomer-coronapatiënten opgenomen in UMCG

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het UMCG heeft afgelopen week vier nieuwe coronapatiënten opgenomen. Het zijn de eerste opnames in deze zomerperiode. Daarover bericht het Dagblad van het Noorden maandagavond.

De opnames komen op een moment nadat het aantal besmettingen de afgelopen weken aan het toenemen is. Volgens open data van het RIVM werden er in de provincie Groningen afgelopen 24 uur negen mensen positief getest. Volgens de GGD Groningen gaat het om elf nieuwe besmettingen. Het aantal besmettingen in onze provincie stijgt sinds 23 juli. Toen waren er 374 besmettingen bekend, op maandag 10 augustus staat de teller op 464 waarbij het vooral in de laatste dagen hard gaat.

Het UMCG laat aan het Dagblad van het Noorden weten dat de vier patiënten op reguliere afdelingen liggen en niet op de Intensive Care.