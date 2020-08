“Eerste minuten Arjen Robben vrijdag tegen PEC Zwolle”

sport

Foto: Joris van Tweel

Arjen Robben gaat zijn eerste minuten voor FC Groningen aanstaande vrijdag maken in het thuisduel tegen PEC Zwolle. Dat verwacht trainer Danny Buijs.

Buijs zei dat Robben de afgelopen dagen grotendeels aan de trainingen heeft meegedaan en is tevreden over de ontwikkeling van de oud international. Robben stopte vorig jaar, maar besloot zijn rentree in het betaald voetbal bij FC Groningen te maken.

Dinsdag oefent FC Groningen eerst nog uit tegen FC Emmen. Dat is het tweede oefenduel van Groningen. De eerste werd met 1-0 gewonnen van Heracles.