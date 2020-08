Eerste hittegolf van dit jaar een feit in Groningen

nieuws

De eerste hittegolf van deze zomer is een feit in Groningen. Om 16.20 uur steeg het kwik op vliegbasis Eelde naar 30,0 graden.

“Landelijk was de hittegolf al een aantal uren eerder een feit”, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. Rond 10.00 uur bereikte de temperatuur in De Bilt de 25 graden. Daarmee was het voor de vijfde dag op rij een zomerse dag. De afgelopen drie dagen was het er bovendien meer dan 30 graden waarmee de landelijke hittegolf een feit was.

“Ook de komende dagen houdt het tropische weer en dus de hittegolf aan. Pas tegen het einde van de week gaan de scherpste kantjes van de hittegolf af. Maar de temperaturen zullen zomer blijven. Wanneer de hittegolf gaat eindigen, dat weet ik niet. Daarvoor moet het kwik onder de 25 graden blijven. Op vrijdag lijkt dit nog niet te gaan gebeuren.”