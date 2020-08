“Een wereld gaat voor je open als je weet welke soorten er allemaal zijn”

Liefhebbers van nachtvlinders kunnen deze dagen te kust en te keur. Het zijn namelijk de ideale dagen om de vlinders te spotten.

In Nederland leven er zo’n 2.400 verschillende soorten vlinders. Een groot deel daarvan, zo’n 920 soorten, zijn nachtvlinders. “Het zijn vlinders die we niet zo vaak zien”, vertelt landschapsbeheerder René Oosterhuis van Het Groninger Landschap. “Om de simpele reden dat ze vooral ’s nachts actief zijn. Terwijl dat eigenlijk zonde is want als je er de tijd voor neemt gaat er een wereld voor je open als je weet welke soorten er allemaal zijn.”

Lichtval

Om de stand van de nachtvlinders te onderzoeken heeft Oosterhuis in de nacht van donderdag op vrijdag in de Lettelberterpetten een lichtval geplaatst. “Ik heb een lamp boven een bak gehangen waar de nachtvlinders op af komen. Vervolgens vallen ze in de bak. Deze ochtend heb ik 54 verschillende soorten geteld.” Maar om daarmee te zeggen dat het goed gaat met de vlinders: “De situatie is vergelijkbaar als bij de dagvlinders. De aantallen lopen terug en dat is zorgelijk.” Na het tellen laat Oosterhuis de vlinders overigens weer vrij.

Inheemse planten

Volgens de landschapsbeheerder is het belangrijk dat er iets gebeurt omdat vlinders aan het begin van de voedselketen staan. “Je ziet gelukkig al steeds vaker gevarieerde tuinen met veel inheemse planten die goed zijn voor de vlinders. Maar deze situatie kan nog wel beter.