“Driek van Wissen moet een eigen straat, plein of trein krijgen”

nieuws

Foto: Jan Zandbergen - wikiportret.nl, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63391801

De Driek van Wissenstraat of het Driek van Wissenplein. Volgens oud-leraar Arjen Boswijk wordt het tijd om hier snel werk van te maken.

Boswijk, die jarenlang leraar was op de Nassauschool, sluit zich aan bij de boodschap die columnist Jean Pierre Rawie vrijdag deed. Hij riep lezers op om samen met hem zich in te zetten om een straat, een weg, een plein of een trein naar de goedmoedige dichter te vernoemen. “Ik steun hem in dat streven”, schrijft Boswijk in een ingezonden brief. “Ik herinner me de dag dat de toenmalige Dichter des Vaderlands mijn klas bezocht en de tientallen, al dan niet relevante, vragen van mijn groep 8 met veel geduld beantwoordde. Toen hij uitgesproken was, schreef hij een fraai gedicht dat met zijn goedkeuring op de achterzijde van onze bundel ‘Alleen aan zee’ werd gedrukt. Ik citeer: “U zult van de gedichten staan te kijken/van al die jonge dichters in de dop/die ooit misschien de allerhoogste top/in ons poëtisch vaderland bereiken/en dus wil ik bij hen graag achterop.”

Driek van Wissen werd geboren op 12 juli 1943 in Groningen en overleed tien jaar geleden op 21 mei 2010 in Istanboel tijdens een vakantie. In 2005 werd Van Wissen gekozen tot Dichter des Vaderlands, als opvolger van Gerrit Komrij. Als Dichter des Vaderlands schreef hij gedichten over potentiële gebeurtenissen als de troonsbestijging door Willem-Alexander en de opheffing van de Elfstedencommissie. In 2008 publiceerde hij een gedicht over de populaire televisieserie Boer zoekt Vrouw.