Drieduizend bezoekers voor alternatief programma Noorderzon

Platform GRAS Foto: Knelis

In juli en augustus genoten zo’n drieduizend bezoekers van het NoorderZomerProgramma, het corona-alternatief voor Noorderzon. Met een gemiddelde bezetting van 86 procent van de stoelen kijkt de organisatie tevreden terug.

“Ik ben ontzettend trots op het team, artiesten en publiek dat iedereen zo snel en goed heeft weten om te schakelen nadat we het festival moesten cancellen”, vertelt algemeen directeur Femke Eerland. “We wisten wat er niet kon, we hebben de Groningse zomer wat verrijkt met wat er wel kon. De ervaringen van de afgelopen maanden en deze zes weken programma, nemen we natuurlijk ook mee naar volgende jaren.”

Van een theatrale wandeling in de Hortus Botanicus in Haren tot een tijdelijk reisbureau in het centrum en van een afwisselend filmprogramma in Grand Theatre tot het reizen naar een andere dimensie in Forum Groningen. Noorderzon presenteerde binnen het NoorderZomerProgramma een afwisselende selectie van voorstellingen, film, installaties, audiotours, lezingen en debat en een wekelijkse talkshow.