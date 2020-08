Drie ton van provincie voor ‘Gateway to Hospitality’

nieuws

Foto: Erick Bakker

Met een subsidie van 300.000 euro wil de provincie Groningen meer studenten laten kiezen voor een opleiding in het toerisme en de horeca. Het project ‘Gateway to Hospitality’ moet zorgen voor opleidingen in deze sectoren die beter aansluiten bij het bedrijfsleven.

De laatste jaren lopen de studentenaantallen voor het vakonderwijs in de gastvrijheidssector terug. Die trend willen de projectpartners met het project graag doorbreken. Onder andere Noorderpoort zal de komende jaren extra investeren in een onderwijs- en kenniscentrum voor de gastvrijheidssector.

Zeker nu deze sector zo hard geraakt wordt door de coronacrisis is het stimuleren van de vrijetijdseconomie volgens de provincie een belangrijk speerpunt. Als het Regionale Investeringsfonds (RIF) de subsidieaanvraag begin oktober honoreert, draagt de provincie 300.000 euro bij. Het project start in het najaar van 2020 en loopt vier jaar.