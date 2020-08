Drie mannen met vuurwapen aangehouden

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Politieagenten hebben dinsdagavond op de Haydnlaan in de wijk Helpman drie mannen aangehouden die met een vuurwapen op straat rondliepen.

Bij de politie was een melding binnenkomen dat er meerdere personen op straat liepen waarbij een vuurwapen was gezien. “Als we zo’n melding binnenkrijgen dan gaan bij ons alle alarmbellen rinkelen”, vertelt politiewoordvoerder Anne Kok tegen 112groningen.nl. “We zijn met flink wat eenheden naar de locatie gegaan. Uiteindelijk troffen we de mannen aan op de kruising Haydnlaan met de Helper Brink. Bij de aanhouding maakten we gebruik van een speciale procedure.” Uit onderzoek blijkt dat alle drie uit Groningen komen. Ze zijn 16, 16 en 19 jaar oud.

De drie zijn overgebracht naar het politiebureau waar ze door de recherche verhoord worden. Het wapen dat men bij zich droeg is in beslag genomen. In het belang van het onderzoek maakt de politie niet bekend om wat voor wapen het gaat en of het om een nep of echt wapen gaat.