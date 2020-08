nieuws

Foto: PD-USGov, exact author unknown - https://www.nps.gov/chis/learn/nature/townsends-bats.htm, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=192812

Komend weekend is in heel Nederland de Nacht van de Vleermuis. In Groningen gebeurt dat op drie avonden.



Op vrijdag in het Sterrebos, op zaterdag in het Noorderplantsoen en op zondag in het Stadspark, steeds van 20 tot 22 uur.

De drie avonden worden georganiseerd door de Vleermuiswerkgroep en de Natuur en Milieufederatie. Opgave is nodig. Meer info: http://www.nachtvandevleermuis.nl/activiteiten/groningen