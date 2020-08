Donar voor Champions League naar Cyprus

sport

Het team na afloop van de wedstrijd (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar moet voor het kwalificatietoernooi van de Basketball Champions League naar Cyprus. Dat heeft de basketbalbond FIBA bepaald.

De Eleftheria sporthal in Nicosia is het toneel voor de kwalificaties in groep A en groep B. Donar zit in groep B. De Groningers spelen op dinsdag 22 september de eerste ontmoeting tegen BC Dnipro uit Oekraïne. Als Donar dit duel wint, speelt het team op donderdag 24 september tegen de winnaar van Keravnos (Cyprus) en Iraklis Thessaloniki (Griekenland).

Mocht Donar ook die wedstrijd winnen, dan heeft het zich geplaatst voor de Champions League. Bij verlies spelen de Groningers verder voor de FIBA Europe Cup. Omdat Cyprus geel gebied is voor wat betreft corona, is publiek in Nicosia niet welkom.