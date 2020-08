Donar legt verkoop seizoenskaarten per 1 september stil

sport

Uitzinnig publiek tijdens de wedstrijd (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Zodra de competitie van start gaat, moet voor alle seizoenkaarthouders en goldcardhouders van Donar zijn bepaald welke plaatsen zij op de tribune hebben. Dat is, onder het ‘coronaprotocol’, een hele puzzel voor de Groningse basketbalclub. Daarom wordt de verkoop van seizoenkaarten vanaf 1 september opgeschort.

Normaal gezien vindt het bepalen van de “plattegrond” van zitplaatsen in juni plaats. Maar om de “Corona-plaats” van kaarthouders te kunnen bepalen, moet de club in kaart brengen wie er uit hetzelfde huishouden komen en dus naast elkaar mogen zitten op de tribune. Er mogen meer toeschouwers bij de wedstrijden aanwezig zijn als de gemiddelde huishoudensomvang groter is.

Deze week ontvangen de Seizoenkaart- en GoldCardhouders het verzoek om enkele gegevens hierover aan te leveren, zodat de Corona-tribuneindeling gemaakt kan worden. Daarbij wordt ook bepaald hoe de plaatsen zullen gaan rouleren.