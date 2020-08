Dit zijn de twee opties voor de nieuwe Oosterpoort

nieuws

Een nieuw muziekcentrum aan de zuidkant van het Hoofdstation - Impressie: Team 4 Architecten

Architectenbureau Team 4 presenteerde donderdagmiddag ‘vingeroefeningen’ voor een nieuwe muziekcentrum voor de stad Groningen. In de huidige Oosterpoort werden schetsen getoond voor de vervanger van het oude gebouw aan de Trompsingel.

Voor de nieuwe muziektempel zijn twee locaties onderzocht, namelijk het gebied Station-Zuid en de Vrydemalaan. Voor beide locaties zijn dezelfde eisen gesteld: Een Grote Zaal voor 3000 bezoekers, een zaal voor klassieke muziek voor ongeveer 1000 bezoekers en een kleine zaal. Team 4 Architecten voerde een zogenaamde ‘volume-verkenning’ uit. Op basis daarvan zijn de onderstaande en schetsen gemaakt.

Een nieuw muziekcentrum aan de Vrydemalaan – Impressie: Team 4 Architecten

In 2017 bepaalde de gemeente dat de huidige Oosterpoort niet toekomstbestendig te maken is. Het gebouw uit 1974 krijgt te maken met oplopende onderhoudskosten en voldoet niet aan de eisen die vandaag de dag gesteld worden aan omvang, faciliteiten, sfeer en akoestiek. De verwachting is dat het muziekcentrum over zo’n 10 jaar in gebruik genomen wordt.