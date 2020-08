Dit wordt de nieuwe ‘rekenhal’ van de RUG op de Zernike Campus

nieuws

Impressie: Team4 Architecten

De Rijksuniversiteit Groningen begint in september 2020 met de bouw van een nieuw High Performance Computing (HPC) datacenter op de Zernike Campus.

“De bestaande Rekenhal heeft een gebrek aan ruimte, koeling, stroomvoorziening en is bovendien niet zo zuinig,” vertelt Anke Breeuwsma, technisch directeur van het Centrum voor Informatietechnologie (CIT) van de RUG. “Door deze nieuwbouw kunnen RUG-onderzoekers en afdelingen gebruik blijven maken van onze clouddiensten en zeer hoogwaardige rekenkracht. Het CIT blijft hierdoor expert in research data.”

Vanaf 14 september worden de eerste funderingspalen aangebracht. Dat gebeurt door ze in te boren in plaats van te heien. Zo blijft geluidsoverlast beperkt. Begin 2022 wordt het datacenter in gebruik genomen.