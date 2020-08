Digitaal Verhalencafé en twee verhalenroutes over de naoorlogse jaren in Groningen

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

In het kader van 75 jaar Vrijheid organiseren De Verhalen van Groningen en de Groninger Archieven in oktober een ‘Digitaal Verhalencafé’. Voor de Maand van de Groninger Geschiedenis zoekt de organisatie daarom verhalen over migratie uit Nederlands-Indië en over de Gronings-Duitse grens in de naoorlogse jaren.

De ingestuurde verhalen vormen de input voor een tweetal verhalenroutes door Groningen, die tijdens de Maand van de Groninger Geschiedenis in oktober gepubliceerd zullen worden. Daarnaast wordt er voor beide thema’s een prijs uitgereikt aan de maker van het meest verrassende verhaal.

Verhalen kunnen voor 14 september aanstaande ingestuurd worden naar het Digitale Verhalencafé via sanne.meijer@deverhalenvangroningen.nl. De eisen waar de verhalen aan moeten voldoen zijn hier te lezen.