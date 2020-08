Dieven stelen accuboormachine uit auto aan Heymanslaan

nieuws

Foto: Wijkagent Heidanus (@POL_Heidanus)

Aan de Heymanslaan is, in de nacht van woensdag op donderdag, ingebroken in een auto. Daarbij werd onder andere een accuboormachine buit gemaakt.

Volgens wijkagent Siard Heidanus kwam(en) de dief of dieven binnen in de auto door een ruit in te slaan.

Getuigen worden opgeroepen om zich te melden bij de politie. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

