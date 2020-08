Diepgroene grachten en kanalen vol kroos zijn funest voor leven in het water

nieuws

Op veel waterrijke plekken in Groningen zit de laatste weken een dikke laag kroos. De weersomstandigheden zijn daar de grootste oorzaak van, vertelt Evert van der Laan van het Waterschap Hunze en Aa’s.

Een lange periode van warmte, droogte en een gebrek aan stroming zijn volgens het waterschap de voornaamste oorzaken. Het kroos kan ook voor overlast zorgen. Door een gebrek aan licht in het water sterven waterplanten af, waardoor het zuurstofgehalte daalt. Daardoor sterven ook vissen en andere waterdieren. Ook is het kroos ongezond voor mensen en dieren die een duik nemen in het water.

De bestrijding van de wildgroei aan kroos is moeilijk. Eigenlijk kan alleen meer stroming in het water zorgen voor een oplossing. Als dat niet kan of niet werkt, dan kan alleen regen het kroos wegspoelen.