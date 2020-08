Diefstal fiets leidt naar minderjarig meisje dat in auto rondrijdt

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Agenten hebben dinsdagavond twee personen aangehouden nabij de Hoornseplas. De twee worden verdacht van fietsendiefstal en het begaan van meerdere overtredingen.

“Rond 17.40 uur kwam er op onze meldkamer een melding binnen van iemand die zag hoe een fiets gestolen werd”, vertelt politiewoordvoerder Robert Jan Valkema. “Collega’s waren op dat moment in de buurt en zijn daarop snel ter plaatse gegaan. Op de Kaapse Baan nabij de Hoornseplas zagen zij een auto rijden zonder kentekens. Deze auto kreeg een stopteken. Uit het onderzoek bleek dat de auto bestuurd werd door een vijftienjarig meisje. Ze had uiteraard geen rijbewijs en droeg ook geen gordel. Met het ontbreken van de kentekenplaten kreeg ze drie bekeuringen uitgereikt.”

Daar bleef het niet bij. “Even later kon ook een 22-jarige man aangehouden worden. Hij bleek de eigenaar van de auto te zijn en deze persoon wordt verdacht van het stelen van de fiets.” De fiets werd teruggevonden in de bosschages. Volgens Valkema is er ondertussen aangifte gedaan van het stelen van de fiets. Het duo is aangehouden en zit nog vast op het politiebureau. De politie doet verder onderzoek in de zaak.